LANCE LIVRE 22-12-2024

Restaurantes

Bom Prato

Os restaurantes populares do Programa Bom Prato localizados na região do Alto Tietê vão abrir suas portas para servir cardápios comemorativos de Natal e Ano Novo.



Almoços

especiais

Ambos os almoços especiais acontecerão nas vésperas das festividades: Natal no dia 24/12 e Ano Novo no dia 31/12.



Cardápios

Os cardápios contarão com comidas típicas das festas como: sobrecoxa assada com mostarda e mel, cupim ao molho laranja, lagarto com molho madeira e panetone.



Período de férias

Durante o período de festas, as unidades do programa passarão por pequenas alterações no funcionamento. Nos dias 24 e 31 de dezembro, todos os restaurantes servirão apenas o almoço especial. No Natal (25/12), funcionarão apenas o Bom Prato Brás e o Bom Prato Refeitório Mauá. Já no dia 1º de janeiro de 2025, estarão abertos o Bom Prato 25 de Março e o Bom Prato Refeitório Mauá.



Repasses do

Estado para

a Saúde

Enquanto os municípios cobram maior repasse do Estado para a Saúde, o governo afirma que iniciativas inéditas garantem mais recursos. A Tabela SUS Paulista e o IGM SUS Paulista repassaram o “valor histórico”, segundo o Estado, de cerca de R$ 4 bilhões a entidades filantrópicas conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) e à atenção básica dos municípios neste ano.



IGM SUS

O IGM SUS Paulista destinou cerca de R$ 700 milhões em investimentos na qualidade da saúde pública dos municípios, o que representa aumento de 159% em relação aos repasses de 2022. Já a Tabela SUS Paulista remunerou quantia histórica de mais de R$ 3,4 bilhões, o triplo do valor repassado em 2022, que era de R$ 1,2 bilhão por ano às Santas Casas e instituições filantrópicas.