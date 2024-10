LANCE LIVRE 24-10-2024

Abastecimento

O abastecimento da maior parte dos 645 municípios em São Paulo (375 em dados atualizados) é atendida pela Sabesp, empresa de saneamento privatizada esse ano. A empresa garante que o abastecimento em sua área de atuação ocorre normalmente. A informação é da Agência Brasil.



44,9%

Segundo reportagem do portal, na segunda-feira (21), a empresa informou que o abastecimento na Região Metropolitana de São Paulo – que atende 22 milhões de pessoas –, operava com 44,9% de capacidade. Índices abaixo de 40% são classificados como situação de alerta.



Site de acompanhamento

O site de acompanhamento da companhia está fora do ar desde a segunda-feira, e a Sabesp informou que parte de seus sistemas está com problemas após ataques cibernéticos identificados durante essa semana.



Damasio quer reforçar combate à violência doméstica

Espaços mais adequados, equipe e estrutura de trabalho. Estas são as principais demandas que o deputado Marcos Damasio apresentará no projeto de Lei Orçamentária 2025 para o avanço no combate à violência doméstica no Alto Tietê. Para conhecer de perto a realidade regional, ele se reuniu com a delegada titular das Delegacias de Defesa da Mulher de Suzano e Mogi das Cruzes, Silmara Marcelino.



Equipamentos e profissionais

Reivindicar mais equipamentos e profissionais que atendam os casos de crimes contra mulheres é outra demanda urgente. “Sabemos da necessidade da contratação de mais psicólogos para oferecer um suporte emocional para as vítimas e seus familiares, além de uma estrutura de trabalho que garanta condições de êxito nas ocorrências registradas”.