LANCE LIVRE 26-10-2024

Audiência sobre Orçamento

A Câmara de Suzano terá na terça-feira (29), às 17 horas, audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentária do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2025. A informação é da assessoria de imprensa da Câmara.





Disponível

A proposta está disponível para consulta no site oficial da Casa de Leis (www.camarasuzano.sp.gov.br), assim como o link para a participação online e envio de perguntas da população.





Instrumento

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é o instrumento que efetiva a realização de despesas públicas para o ano seguinte, tendo como base o que foi definido no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O orçamento total estimado para 2025 é de R$ 1.604.781.139,93.

Comissão

A audiência será presidida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, que este ano é formada pelos vereadores Antonio Rafael Morgado (PSD - presidente), o professor Toninho Morgado; Marcio Alexandre de Souza (PL - relator), o Marcio Malt; e Edirlei Junio Reis (PL - membro), o professor Edirlei.





Departamento da Mulher

O Departamento da Mulher está com 80 vagas abertas para o workshop “Outubro Rosa e Novembro Azul: A Saúde Integral no Cuidado de Mulheres e Homens”, que acontecerá na primeira segunda-feira de novembro (04/11), das 19 às 21 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do telefone (11) 4745-2140, de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, enquanto durarem as vagas. O evento será ministrado pela psicóloga Lígia Assis e pela sexóloga cristã Aline Caxito, que trarão uma abordagem detalhada sobre a importância da prevenção do câncer de mama e de próstata.