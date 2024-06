LANCE LIVRE 27-06-2024

Lista de espera em creches

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou o projeto obrigando a divulgação de listas de espera por vagas nas creches no sítio eletrônico da Prefeitura. A proposta é de autoria do vereador Carlos Lucarefski (PV).



“A publicidade nesses casos é de grande utilidade porque permite ao cidadão acompanhar o andamento das filas. Devido à grande demanda por vagas na educação infantil, a lei vai ajudar a garantir maior transparência e justiça na distribuição das matrículas. Há muitas reclamações de que a ordem de inscrição não está sendo respeitada”, defende o parlamentar criador da nova legislação.



Germano da Surreição

A Câmara de Suzano entregará nesta quinta-feira (27), às 18h30, o Título de Cidadão Suzanense a Germano da Surreição. A homenagem é de autoria do vereador Edirlei Junio Reis (PL), o professor Edirlei.

1954

Nascido 1954 em São Paulo, Surreição mudou-se para Suzano em 1957. Estudou na Escola Municipal Antônio Marques Figueira. Iniciou a faculdade de Engenharia, mas devido o falecimento de seu pai viu-se obrigado a interromper os estudos e continuar com a comércio de seu pai. Anos depois cursou Direito.



Política

Entrou para a política em 1997, ao lado do então vereador José Candido e de Ana Medeiros, no Partido dos Trabalhadores (PT). Foi presidente da sigla por cinco anos.



Coordenador de campanha

Coordenou a campanha a deputada de Ana Medeiros, em 1998; e de Marcelo Candido, em 2000, a deputado estadual; e em 2004, à Prefeitura. Em 2005, foi secretário de Obras em Suzano. Em 2008, foi convidado a fazer parte da equipe de coordenação da campanha à Prefeitura de Estevam Galvão de Oliveira e, logo após, passou a ser assessor do então deputado estadual.