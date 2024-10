LANCE LIVRE 27-10-2024

Telemedicina

O sistema de atendimento por telemedicina deu certo em Suzano. A cidade passou a ser uma das referências no processo. Nesta semana, a Secretaria de Saúde de Suzano informou que superou no fim de setembro a marca de 2 mil atendimentos (2.013) com o serviço.



Oferecimento

A telemedicina passou a ser oferecida, desde o início do ano, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, localizada na rua Guaraní, 200, no Jardim Revista.



Duas salas

A implantação das duas salas que foram disponibilizadas para a população, na área externa do equipamento, garantiram a realização de 1.562 consultas psiquiátricas, a partir de janeiro, e 451 relacionadas à Endocrinologia, que começaram em julho.



Apoio tecnológico aos municípios

Diretores de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) realizaram reunião para a implantação do Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios (PATEM) nas cidades paulistas.



Comitiva

Integraram a comitiva do IPT, o diretor-presidente Anderson Ribeiro Correia; a diretora de Estratégia e Relações Institucionais, Natália Neto Pereira Cerize; a chefe de Gabinete, Ana Paula Inácio; e o assessor de assuntos Estratégicos, Alex Vallone.



Apoio técnico

Na ocasião, ao apresentar um balanço dos trabalhos e ações do IPT, foi debatida a retomada do Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios (PATEM), desenvolvido entre o IPT e o Governo do Estado de São Paulo, que visa suprir as necessidades de ordem técnica dos municípios paulistas nos temas: cidades inteligentes, cidades sustentáveis, cidades resilientes e atendimentos emergenciais.