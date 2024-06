LANCE LIVRE 28-06-2024

Assuntos Jurídicos

O advogado Renato Swensson Neto deixou a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de Suzano.



Homenagem

Ontem, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) agradeceu o secretário com homenagem no Gabinete. Swensson Neto estava havia sete anos como titular da pasta.



Nova jornada

Segundo o prefeito, o secretário deixa o cargo “para iniciar uma nova jornada dentro do judiciário”.



Desde o início da gestão

“O Dr. Renato está conosco desde o início da gestão e é um grande profissional, sempre atuando com muita competência e ética na administração municipal. Portanto, mais uma vez, refirmo minha gratidão por todo o trabalho realizado e saiba que pode sempre contar conosco”, disse o prefeito.



Novo secretário

A pasta agora será conduzida por José Serafim da Silva Jr.

Secretário busca recursos para Segurança

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, acompanhado do vereador Lazario Nazaré Pedro, o Lazaro de Jesus, se reuniu na última quarta-feira (26) com o deputado estadual Altair Moraes, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).



Representante

Na oportunidade, o representante do prefeito Rodrigo Ashiuchi entregou um ofício solicitando recursos para a segurança municipal.



Crescimento

“Suzano está em constante crescimento e a Segurança Cidadã precisa, a cada dia, de mais recursos. Desde 2017, conseguimos ampliar o nosso quadro de agentes em quase 50%, tivemos um crescimento na quantidade de viaturas de 156%, criamos a CSI (Central de Segurança Integrada) e armamos a nossa GCM (Guarda Civil Municipal), além de muitas outras conquistas. Mas precisamos continuar avançando”, finalizou o chefe da pasta.