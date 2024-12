LANCE LIVRE 28-12-2024

Posse do Conselho de Prefeitos

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) realiza na próxima quinta-feira (2 de janeiro), a posse do Conselho de Prefeitos para a gestão 2025.



O evento será às 17h30 no Auditório do Edifício Helbor Concept Corporate na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1145, Centro Cívico, em Mogi das Cruzes.



Faltando quatro dias para deixar a Prefeitura de Suzano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi segue com agendas em seu gabinete. Ele recebeu, nesta semana, a Dirigente Regional de Ensino Mara Bioto. Segundo ele, existe uma “grande parceira na construção de uma educação transformadora para crianças e jovens”.

O prefeito lembrou que foi uma visita “para fortalecermos ainda mais as ações na nossa rede de ensino nos próximos anos com o prefeito eleito Pedro Ishi”.



O prefeito Rodrigo Ashiuchi também recebeu, ao lado do chefe de gabinete Afrânio Evaristo, a equipe do Instituto de Previdência do Município de Suzano (IPMS).





O objetivo foi uma conversa sobre os avanços e conquistas da gestão. “Aproveito para agradecer a toda equipe do IPMS, em nome do Reinaldo Katsumata, pelo trabalho sério e dedicado aos nossos servidores municipais”.