LANCE LIVRE 29-01-2025

Republicanos

O partido Republicanos, do atual governador Tarcísio de Freitas, busca fortalecimento nas cidades do Alto Tietê.



Eleições

O partido conseguiu eleger vereadores nas câmaras da região e indicar secretários.



Secretário de Governo e Obras

Desta vez, a Coluna Lance-Livre recebeu a seguinte informação: o partido deve lançar o atual secretário de Governo e Obras de Itaquaquecetuba, jornalista Marcello Barbosa, como candidato a deputado. Provalmente estadual.



Coordenador regional do partido

Marcello é coordenador-regional do Republicanos e braço direito do prefeito Eduardo Boigues (PL).



Marcel da ONG se reúne com secretário de Saúde

O vereador Marcel Pereira da Silva (PRD), o Marcel da ONG, se reuniu na segunda-feira (27) com o secretário de Saúde, Diego Ferreira, para discutir ações da pasta. Ele estava acompanhado do médico cardiologista Ahmad Youssef Saleh.



‘Avança Saúde’

Marcel da ONG e o secretário falaram sobre ações futuras e o andamento do “Avança Saúde”, implementado no final do ano passado e que garante o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em estabelecimentos privados, de forma gratuita, por meio da apresentação de um voucher, retirado após contato da Secretaria de Saúde.



Relação entre Legislativo e Executivo

"É muito importante essa relação entre Legislativo e Executivo, para estar a par dos projetos em andamento, assim como o ‘Avança Saúde’, que é de grande relevância para o município", disse Marcel da ONG.