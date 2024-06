LANCE LIVRE 29-06-2024

Calendário das eleições

O calendário das Eleições Municipais 2024 traz as datas e os prazos relativos ao pleito.



Registro

No documento, é possível consultar o período em que o cadastro eleitoral estará fechado, o prazo para registro de candidaturas e o dia de início da propaganda eleitoral.



Realização das eleições

O 1º turno das eleições está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.



Votação

A votação será aberta a partir das 8 horas, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17 horas.



19 de dezembro

19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.



Fechamento do cadastro eleitoral

Até 5 de novembro, fica suspenso o recebimento de solicitações de alistamento, a transferência e a revisão eleitoral em todas as unidades da Justiça Eleitoral (JE) e no Autoatendimento Eleitoral na internet.



Convenções partidárias e registros de candidatura

De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador.



Agremiações

Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.