LANCE LIVRE 29-10-2024

PSD

O Partido Social Democrático (PSD), legenda que elegeu o maior número de prefeitos no pleito municipal, avançou principalmente sobre redutos consolidados do União Brasil, MDB e PSDB, de acordo com levantamento do Jornal O Estado de S. Paulo (Estadão).



887

Segundo o jornal, entre as 887 prefeituras conquistadas pelo PSD (segundo o resultado divulgado oficialmente pelo TSE), 236 eram gerenciadas há 12 anos ou mais por um dos três partidos.



PL

No Alto Tietê, conforme já trouxe o DS, o Partido Liberal (PL) dominou as eleições para vereador no Alto Tietê. No último domingo, o partido elegeu 43 vereadores e cinco prefeitos (Mogi, Suzano, Itaquá, Biritiba Mirim e Guararema). O número é 2,2 vezes mais parlamentares quando comparado ao segundo colocado, Podemos, que elegeu 19. Em relação a prefeitos, o Podemos tem as cidades de Ferraz de Vasconcelos, Salesópolis e Santa Isabel. O PP elegeu Poá, o PSD, Arujá.



Levantamento

O levantamento foi realizado pelo DS com base nos resultados apresentados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao todo, 18 partidos elegeram pelo menos um representante. Nas oito primeiras posições, aparecem apenas partidos de direita ou centro-direita: PL (43), Podemos (19), PSD (16), MDB (11), PP (10), PRD (9), Republicanos (9) e União Brasil (9).



Diferentes ideologias

Em linhas gerais, pode-se afirmar que os partidos representam diferentes ideologias e convicções políticas existentes na sociedade, reunindo, como seus filiados, cidadãos adeptos à sua corrente de pensamento. “Por isso, antes de se filiar a um partido político, deveria o eleitor tomar conhecimento do estatuto partidário, que é a norma interna que rege sua organização e funcionamento, com o objetivo de verificar sua afinidade com aquele projeto político”, informou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).