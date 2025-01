LANCE LIVRE 30-01-2025

Pedro Ishi e Rodrigo Ashiuchi em São Paulo

O prefeito Pedro Ishi (PL) se encontrou, pela primeira vez desde a posse no dia 1º de janeiro, com o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), em um evento oficial, em São Paulo.



Verde e Meio Ambiente

Ashiuchi é o secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo e, ao lado do prefeito Ricardo Nunes (MDB), recebeu Pedro Ishi para mostrar a central de monitoramento ‘Smart Sampa’ na Capital. Ishi estuda implantar tecnologia em Suzano. (O DS trouxe todos os detalhes na edição desta quarta-feira).



Utilização em Suzano

Ao lado de autoridades suzanenses e paulistanas, Pedro Ishi afirmou que pode utilizar sistema para ajudar na prisão de foragidos da Justiça na cidade. O “Programa Smart Sampa” é uma estrutura que conta com mais de 20 mil câmeras de monitoramento espalhadas por toda a capital paulista.



Exposição do Museu das Favelas

O Centro Cultural Castelo Zenker vai abrir a exposição itinerante “Favela é Giro”. A escolha foi feita pelos curadores do Museu Das Favelas. Eles estiveram em Ferraz de Vasconcelos para uma visita técnica ao Castelo Zenker.



Complexidades

De acordo com a Prefeitura de Ferraz, “a exposição Favela é Giro celebra as favelas brasileiras, revelando suas complexidades, belezas e desafios”. Com o objetivo de desconstruir estereótipos, a mostra apresenta as favelas como centros de cultura, criatividade e resistência.