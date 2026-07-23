LANCE LIVRE 23-07-2026

Convenção do PL
Será neste sábado (25/07), a partir das 8h30, no Mercado Livre Arena Pacaembu (Praça Charles Miller – Pacaembu, São Paulo), a Convenção Nacional do PL.
Lideranças
O encontro contará com a presença de importantes lideranças do partido, entre elas o pré-candidato a deputado estadual Rodrigo Ashiuchi. Prefeitos do PL vão estar no evento.
Priscila Gambale reúne secretariado
A prefeita Priscila Gambale (Podemos) se reuniu com seu secretariado, em Ferraz de Vasconcelos. O objetivo foi avaliar resultados, alinhar projetos e organizar as ações para o fim do mês.
Avanço
“É muito bom olhar para trás e reconhecer o quanto Ferraz já avançou: mais de 200 ruas asfaltadas, obras em andamento, novos LEDs deixando a cidade mais iluminada, indicadores de segurança mostrando que estamos no caminho certo e eventos como a Festa Julina movimentando e lotando a cidade”, disse a prefeita.
Vereadores de Mogi
Vereadores da Câmara de Mogi das Cruzes participaram na manhã desta terça-feira, 21, do anúncio de R$ 183 milhões em obras viárias para o Município, sendo R$ 37 milhões para requalificação da Avenida Engenheiro Miguel Gemma e R$ 146 milhões para a conclusão da Perimetral Sul, que vai ligar a Mogi-Salesópolis até a Mogi-Bertioga.
Intervenções
A divulgação das intervenções e investimentos foi feita pela prefeita Mara Bertaiolli (PL), ao lado do vice-prefeito, Téo Cusatis (PL), e de secretários municipais.