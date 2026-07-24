LANCE LIVRE 24-07-2026

Obras em Suzano devem estar na propaganda de Tarcísio à reeleição

Obras importantes do Estado, inauguradas em Suzano, devem ser incluídas nas peças de propaganda da campanha à reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que vão às ruas a partir de 16 de agosto.



Semestre

Suzano considerou que o primeiro semestre de 2026 foi marcado na história da cidade por se consolidar como mais um ciclo de grandes entregas viabilizadas, que transformaram as condições de mobilidade, ampliaram a oferta de vagas na educação infantil e no ensino superior e garantiram novos atendimentos em Saúde.



Obras do Estado

Por parte do governo estadual, Tarcísio conseguiu inaugurar a Faculdade de Tecnologia (Fatec), o setor de hemodiálise do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) Deputado Estevam Galvão de Oliveira, e lançou a alça do Rodoanel, um complexo viário importante.



Pacote

Ainda teve um pacote de novidades como a conclusão da nova ala da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).



Rodoanel

As alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) devem ser uma das principais obras nas peças de propaganda durante a campanha, já que era uma reivindicação antiga de Suzano.



Complexo Viário

O Complexo Viário do Alto Tietê, que garantirá novas alças de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) e já atinge as etapas de fundação, com a instalação de estacas e blocos; a mesoestrutura, que contempla pilares e travessas de apoio; e a superestrutura, com aplicação de vigas e pré-lajes e serviços de concretagem.