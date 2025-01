LANCE LIVRE 31-01-2025

Secretaria de Governo em parceria com a OAB

A Secretaria Municipal de Governo, em parceria com o Departamento da Mulher, com a Secretaria Municipal de Comunicação Pública e com a 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), realizará a partir de março o projeto “Suzano Educa e Respeita (SER)”.



Iniciativa

A iniciativa está dentro do “Plano dos 100 Primeiros Dias” do prefeito Pedro Ishi e tem como objetivo promover conhecimentos básicos referentes aos direitos, cidadania e à participação social.



Temas

Na ocasião, serão abordados temas relacionados às causas das mulheres, Pessoas com Deficiência (PCDs), idosos e juventude.



Curso

Trata-se de um curso que terá como finalidade contribuir com a formação e qualificação das futuras lideranças por meio de palestras, para que as pessoas possam desenvolver as principais habilidades de um líder, tendo em vista multiplicar conhecimentos e trocar experiências.



Ação

A ação contará com quatro encontros mensais a serem realizados a partir de março no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro. Em cada um deles, o projeto abordará uma temática voltada aos quatro eixos citados acima.



Atividades

As atividades terão formatura no mês de dezembro e, para quem desejar participar, as inscrições serão abertas durante o mês de fevereiro para a população em geral, que poderá garantir vaga por meio do preenchimento de inscrição on-line.



Projeto ‘SER’

Além do projeto “SER”, a pasta iniciará, também em março, o projeto “Governo Presente” que realizará encontros e ações com temas relacionados a campanhas de conscientização, de forma descentralizada nos bairros.