LANCE LIVRE 31-07-2024

Transporte

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) recebeu, em seu gabinete, representantes do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de São Paulo. A reunião contou com a presença do vice-presidente da entidade, Valdemir Soares e do secretário-geral José Alves Pinheiro neto, o Netinho do Sindicato.



Mobilidade urbana

Segundo o prefeito, a pauta foi sobre mobilidade urbana, demandas do setor e um balanço do trabalho da administração em relação ao transporte.



Dia dos Pais

O Dia dos Pais promete movimentar o comércio das cidades da região. Ontem, foi divulgada a expectativa das vendas nas lojas de Mogi das Cruzes, que deve chegar com alta entre 8% e 10% em comparação com o mesmo intervalo de 2023.



Calendário varejista

A data abre o calendário varejista do segundo semestre e é um importante termômetro para o restante do ano. A informação é da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC).



Dia 11

Celebrado no segundo domingo de agosto, neste ano o Dia dos Pais será no próximo dia 11. A data costuma impulsionar diversos setores comerciais, em especial o de vestuário, calçados, acessórios, perfumaria e eletroeletrônicos.



2º turno no País

Em 2024, 103 municípios contam com mais de 200 mil eleitores registrados. Isso quer dizer que, nesses lugares, a disputa para o cargo de prefeito pode ser decidida em uma segunda etapa do pleito, se nenhuma das candidatas ou nenhum dos candidatos obtiver a maioria absoluta dos votos na primeira fase da votação.



6 de outubro

O 1º turno das Eleições Municipais de 2024 está marcado para 6 de outubro, data em que o eleitorado de 5.569 localidades escolherá representantes para as prefeituras e câmaras municipais.