LANCE LIVRE 31-12-2024

Artur Takayama

na Presidência

Se tudo correr como previsto, o vereador Artur Takayama (PL), será eleito o próximo presidente da Câmara de Suzano para o biênio de 2025/2026.



Após a posse

A decisão sai após a posse dos eleitos, realizada na sede do Poder Legislativo.



Márcio Malt

Apesar do favoritismo de Takayama, o vereador Márcio Malt (PL) também protocolou sua candidatura e disputa a Presidência da Câmara de Suzano.



Posicionamento

Segundo ele, mesmo sabendo que não deve vencer, decidiu manter o nome para “marcar posição”. “Não fiz campanha, mas decidi colocar meu nome como candidato”, acrescentou.



Demais vereadores da mesa

Além do presidente, a Câmara deverá eleger os vereadores Marcos Antônio dos Santos (PRD), o Maizena (vice-presidente); André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola (1º secretário); Max Eleno Benedito (PL), o Max do Futebol (2º secretário), e Rogerio Castilho do PSB (3º secretário).



72 tocos de árvores

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano promoveu a retirada de 72 tocos de árvores localizadas em calçadas em duas semanas.



Trabalho

O trabalho, realizado entre os dias 9 e 23 deste mês, teve o objetivo de melhorar a mobilidade de pedestres em 22 vias da região central. A execução das atividades ficou por conta da empresa Matec Serviços, também responsável pelas ações relacionadas à poda e supressão de árvores na cidade, que utilizou uma máquina chamada destocador para promover o trabalho. A partir de janeiro de 2025, outros 118 tocos serão removidos, garantindo que mais localidades do município possam ter suas calçadas restauradas.