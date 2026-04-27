Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 27 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Homem é preso e quase 1 quilo de drogas é apreendido em Mogi

Ação aconteceu durante patrulhamento da equipe policial, em local já conhecido como ponto de venda de drogas

27 abril 2026 - 09h10Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Ao todo foram apreendidas 532,7 gramas de maconha, 179,9 g de cocaína, 125,9 g de crack e quatro comprimidos de ecstasyAo todo foram apreendidas 532,7 gramas de maconha, 179,9 g de cocaína, 125,9 g de crack e quatro comprimidos de ecstasy - (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso, na noite deste domingo (26), com uma sacola contendo 863,3 gramas de entorpecentes, na Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes. Ao todo foram apreendidas 532,7 gramas de maconha, 179,9 g de cocaína, 125,9 g de crack e quatro comprimidos de ecstasy. 

Ação aconteceu durante patrulhamento da equipe policial quando, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram um aglomerado de indivíduos rodeando o suspeito com a sacola. Ao perceber a aproximação dos agentes, as pessoas saíram correndo, sendo possível deter apenas o suspeito.

Além dos entorpecentes, foram encontrados R$ 349,65 em dinheiro. Após ser questionado, o homem confessou que estava no tráfico de drogas há aproximadamente um mês.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação da Polícia de Mogi mira integrantes de organização criminosa; seis pessoas são presas
Polícia

Operação da Polícia de Mogi mira integrantes de organização criminosa; seis pessoas são presas

Homem é preso e adolescente apreendida suspeitos de furto de celular em Mogi
Polícia

Homem é preso e adolescente apreendida suspeitos de furto de celular em Mogi

Homem é preso e mais de 3 quilos de drogas são apreendidos em Mogi
Polícia

Homem é preso e mais de 3 quilos de drogas são apreendidos em Mogi

Após identificação pelo 'Smart Suzano', Romo captura procurado da Justiça por lesão corporal
Polícia

Após identificação pelo 'Smart Suzano', Romo captura procurado da Justiça por lesão corporal

Guarda Ambiental Itaquá realiza Operação Pássaro Livre e resgata aves silvestres no Jardim do Carmo
Polícia

Guarda Ambiental Itaquá realiza Operação Pássaro Livre e resgata aves silvestres no Jardim do Carmo

GCM Itaquá apreende mais de 12 mil porções de drogas e causa prejuízo de mais de R$ 500 mil ao crime
Polícia

GCM Itaquá apreende mais de 12 mil porções de drogas e causa prejuízo de mais de R$ 500 mil ao crime