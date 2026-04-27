Homem é preso e quase 1 quilo de drogas é apreendido em Mogi

Um homem foi preso, na noite deste domingo (26), com uma sacola contendo 863,3 gramas de entorpecentes, na Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes. Ao todo foram apreendidas 532,7 gramas de maconha, 179,9 g de cocaína, 125,9 g de crack e quatro comprimidos de ecstasy.

Ação aconteceu durante patrulhamento da equipe policial quando, em local já conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram um aglomerado de indivíduos rodeando o suspeito com a sacola. Ao perceber a aproximação dos agentes, as pessoas saíram correndo, sendo possível deter apenas o suspeito.

Além dos entorpecentes, foram encontrados R$ 349,65 em dinheiro. Após ser questionado, o homem confessou que estava no tráfico de drogas há aproximadamente um mês.

Diante dos fatos, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.