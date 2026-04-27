GCM de Arujá localiza motocicleta roubada e apreende arma de fogo no bairro Canjicas

A Guarda Civil Municipal de Arujá, por meio das equipes de patrulhamento de área e da Patrulha Ambiental, realizou a detenção de um indivíduo e a apreensão de materiais ilícitos, durante uma operação ocorrida no último domingo (26), no bairro Canjicas. Durante o patrulhamento preventivo pela região, os agentes avistaram uma motocicleta Yamaha XT 1200z estacionada no quintal de uma residência, apresentando sinais nítidos de adulteração, especificamente com a placa de identificação pintada. Apesar da tentativa de ocultação, os guardas conseguiram identificar os caracteres e, após consulta ao sistema, confirmaram que o veículo era produto de roubo ocorrido no dia 24 de abril na Rodovia Presidente Dutra.

No local da averiguação, um homem foi abordado pelos guardas civis e informou que o veículo pertenceria ao seu primo, que se encontrava dormindo no interior do imóvel naquele momento. Com a entrada devidamente franqueada na residência, os agentes localizaram o segundo suspeito e, durante a revista no cômodo, encontraram uma carabina marca Winchester, calibre .22, pendurada na parede ao lado da cama. Questionado pelos oficiais, o primo do indivíduo abordado admitiu a propriedade da arma, confessando, no entanto, não possuir a documentação legal obrigatória para a posse.

Já sobre a motocicleta, o suspeito alegou aos agentes que um terceiro homem teria solicitado que ele guardasse o veículo no quintal, afirmando desconhecer a origem criminosa do bem. Diante das evidências de receptação, posse irregular de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo, foi dada voz de prisão ao envolvido com os objetos ilícitos. A ocorrência foi formalizada no Distrito Policial de Arujá, onde o delegado Guilherme da Silva Freitas tomou as medidas cabíveis.