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Jornal Diário de Suzano - 25/04/2026
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Polícia

Homem agride e ameaça ex-companheira em Itaquá

No interior da casa onde aconteceu a ocorrência, foram encontradas uma espingarda calibre 28, uma munição intacta e um facão.

27 abril 2026 - 10h35Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde permaneceu à disposição da JustiçaO indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde permaneceu à disposição da Justiça - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi preso por violência doméstica, na noite deste domingo (26), em Itaquaquecetuba. A ocorrência foi atendida pelo 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

No local, a vítima relatou ter sido agredida e ameaçada por seu ex-companheiro, que apresentava comportamento agressivo motivado por ciúmes. Durante a ação, os policiais realizaram buscas no interior da casa, onde localizaram uma espingarda calibre 28, uma munição intacta e um facão.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, ameaça e violência doméstica.

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