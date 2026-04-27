Homem agride e ameaça ex-companheira em Itaquá

Um homem foi preso por violência doméstica, na noite deste domingo (26), em Itaquaquecetuba. A ocorrência foi atendida pelo 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

No local, a vítima relatou ter sido agredida e ameaçada por seu ex-companheiro, que apresentava comportamento agressivo motivado por ciúmes. Durante a ação, os policiais realizaram buscas no interior da casa, onde localizaram uma espingarda calibre 28, uma munição intacta e um facão.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba, onde permaneceu à disposição da Justiça pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, ameaça e violência doméstica.