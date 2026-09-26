Acidente deixa dois feridos em Itaquá 

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (25), na rua Cristiano Cordeiro, no Jardim Odete, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Prefeitura de Itaquá, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio à ocorrência. Uma das vítimas recebeu atendimento dos bombeiros, enquanto a outra foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com a administração municipal, uma das vítimas apresentava escoriações leves e suspeita de fratura na clavícula.

As duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Santa Marcelina, onde receberam atendimento médico.