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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Polícia

Acidente deixa dois feridos em Itaquá 

Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu ao Hospital Santa Marcelina

26 setembro 2026 - 15h47Por da Reportagem Local
Vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo SamuVítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu - (Foto: Reprodução)

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (25), na rua Cristiano Cordeiro, no Jardim Odete, em Itaquaquecetuba.

Segundo a Prefeitura de Itaquá, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio à ocorrência. Uma das vítimas recebeu atendimento dos bombeiros, enquanto a outra foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda de acordo com a administração municipal, uma das vítimas apresentava escoriações leves e suspeita de fratura na clavícula.

As duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Santa Marcelina, onde receberam atendimento médico.

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