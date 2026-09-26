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Jornal Diário de Suzano - 26/09/2026
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Polícia

Motociclista bate contra poste durante fuga da PM em Itaquá

Abordagem ocorreu após policiais identificarem veículo com características semelhantes às de uma moto usada em roubo

26 setembro 2026 - 16h31Por da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação/PM)

Um motociclista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) colidiu contra um poste enquanto fugia da Polícia Militar durante uma abordagem na região central de Itaquaquecetuba. O acidente aconteceu na Avenida Emancipação.

Segundo a PM, policiais avistaram duas motocicletas, cada uma ocupada por duas pessoas, com características semelhantes às informadas em um roubo ocorrido recentemente.

As equipes deram ordem de parada, mas os ocupantes desobedeceram e fugiram. Uma das motocicletas conseguiu escapar. A outra continuou sendo acompanhada até o condutor perder o controle da direção e bater contra um poste.

O motociclista foi abordado pelos policiais, enquanto o passageiro abandonou o local e fugiu a pé pela linha férrea. O condutor e a motocicleta foram encaminhados ao Distrito Policial.

A ocorrência foi registrada como ato infracional por condução de veículo sem possuir CNH, gerando perigo de dano. A motocicleta foi removida ao pátio.