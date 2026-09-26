Motociclista bate contra poste durante fuga da PM em Itaquá

Um motociclista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) colidiu contra um poste enquanto fugia da Polícia Militar durante uma abordagem na região central de Itaquaquecetuba. O acidente aconteceu na Avenida Emancipação.

Segundo a PM, policiais avistaram duas motocicletas, cada uma ocupada por duas pessoas, com características semelhantes às informadas em um roubo ocorrido recentemente.

As equipes deram ordem de parada, mas os ocupantes desobedeceram e fugiram. Uma das motocicletas conseguiu escapar. A outra continuou sendo acompanhada até o condutor perder o controle da direção e bater contra um poste.

O motociclista foi abordado pelos policiais, enquanto o passageiro abandonou o local e fugiu a pé pela linha férrea. O condutor e a motocicleta foram encaminhados ao Distrito Policial.

A ocorrência foi registrada como ato infracional por condução de veículo sem possuir CNH, gerando perigo de dano. A motocicleta foi removida ao pátio.