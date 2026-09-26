Dois carros capotam e deixam um ferido em Mogi

Uma pessoa ficou ferida após dois carros capotarem na manhã deste sábado (26), na avenida Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. O acidente aconteceu na pista sentido Centro, na altura da Escola Estadual Professora Irene Caporali de Souza.

Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 6h e encaminhou a vítima para um hospital particular da cidade.

Equipes de Mobilidade e Trânsito permanecem no local para orientar motoristas e pedestres e garantir a segurança na via. O atendimento aguarda a avaliação da Polícia Técnica.