Equipe Deac da GCM prende acusados de sequestrar motorista e roubar caminhão

Uma equipe da Diária Especial por Atividade Complementar (Deac) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano prendeu dois homens acusados de roubar um caminhão e sequestrar o motorista do veículo na rua Mário Bochetti, no bairro Cidade Miguel Badra, na noite desta quinta-feira (24/09). A prisão ocorreu após os agentes receberem uma denúncia durante patrulhamento pela região.

Os guardas foram informados de que dois indivíduos estariam forçando a porta de um caminhão-baú estacionado na via. A equipe se deslocou até o endereço e encontrou os dois homens dentro da cabine do veículo. Ao perceberem a aproximação dos agentes, eles tentaram fugir, mas foram abordados.

Questionados separadamente, os suspeitos apresentaram versões diferentes para justificar a presença no caminhão. Um deles afirmou que havia sido chamado por um conhecido para auxiliar a ligar o veículo, enquanto o outro declarou ter sido acionado por meio de um aplicativo para realizar uma manutenção. Ambos disseram que não se conheciam.

Durante a ocorrência, a equipe da GCM entrou em contato com a empresa responsável pelo caminhão e foi informada de que o último contato com o motorista havia ocorrido por volta das 17 horas do mesmo dia. Diante da situação, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Central.

Na unidade policial, o motorista relatou que havia sido abordado por dois indivíduos e colocado em um automóvel prata. Segundo a vítima, ele foi levado para uma área próxima a uma mata, onde foram realizadas movimentações em sua conta bancária por meio do celular. O caminhão e o telefone da vítima foram restituídos, enquanto os aparelhos celulares dos dois suspeitos permaneceram apreendidos para perícia.

A Deac é um programa que permite aos guardas civis municipais atuarem voluntariamente em turnos adicionais durante seus períodos de folga, mediante remuneração específica. A iniciativa amplia o efetivo disponível para o patrulhamento e reforça a presença da GCM em diferentes regiões do município.

“Essa ocorrência demonstra a importância do trabalho preventivo e da presença das nossas equipes nas ruas. A partir de uma denúncia, os agentes agiram rapidamente, fizeram a abordagem e conduziram os envolvidos à delegacia. É um trabalho que reforça a segurança da população e mostra a importância de mantermos um patrulhamento atento e próximo dos bairros”, destacou o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.