Ação relâmpago da GCM mobiliza 11 patrulhas e apreende quase 2 mil porções de drogas em Itaquá

Uma operação relâmpago da Guarda Civil Municipal (GCM) mobilizou 11 patrulhas na tarde de quinta-feira (24) em Itaquaquecetuba e terminou com a apreensão de 1.940 porções de drogas pela cidade. A ofensiva concentrou equipes tanto no combate ao tráfico quanto no reforço do patrulhamento ostensivo em áreas consideradas estratégicas para a prevenção de furtos e roubos.

Do total de equipes empregadas, três foram direcionadas à repressão de pontos ligados ao tráfico de entorpecentes e outras oito patrulhas atuaram em uma área delimitada pelas estradas Campo Limpo, Mandi e Pinheirinho.

Nesse trecho, os agentes foram posicionados em 21 pontos de visibilidade policial, principalmente em cruzamentos e vias de maior circulação de pessoas e veículos. A estratégia buscou ampliar a presença da GCM e aumentar a capacidade de resposta das equipes durante a operação.

Um dos principais resultados ocorreu na Vila São Roberto, onde os agentes localizaram uma chamada “casa-bomba”, imóvel utilizado para armazenar drogas. No local, foram apreendidos 985 entorpecentes: 530 porções de cocaína, 150 de maconha, 120 de skank, 100 de haxixe, 58 de drogas K e 27 pedras de crack.

Outras apreensões ocorreram no Maragogipe, onde foram encontrados 272 entorpecentes. No Jardim Tropical, a GCM apreendeu 15 porções de cocaína, enquanto no Jardim Odete foram localizados mais 180 entorpecentes.

Já no início da noite, uma nova ocorrência ampliou o saldo da operação. Em um conjunto habitacional no bairro da Estação, as equipes encontraram 488 unidades de drogas, entre elas 117 de drogas K, 100 de haxixe, 100 buchas de maconha, 98 pedras de crack e 73 porções de cocaína.

“Essa ação integra as estratégias da GCM para ampliar o policiamento ostensivo e combater o tráfico de drogas na cidade. Mais policiamento resulta em ações cada vez mais rápidas e direcionadas”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

O prefeito Eduardo Boigues também destacou o reforço do patrulhamento e os investimentos na corporação. “O combate à criminalidade exige presença constante. Desde o início da nossa gestão, temos fortalecido a GCM, ampliado o patrulhamento e investido em equipamentos e estrutura para que os agentes tenham condições de atuar de forma cada vez mais eficiente.”

Denúncias podem ser feitas à GCM pelo telefone 153 ou pelos números (11) 4753-1421/1274 e 4642-4659.