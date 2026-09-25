Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 25 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Ação relâmpago da GCM mobiliza 11 patrulhas e apreende quase 2 mil porções de drogas em Itaquá

Ação concentrou equipes em áreas estratégicas e localizou uma "casa-bomba"

25 setembro 2026 - 17h41Por de Itaquá
GCM mobilizou 11 patrulhas na tarde de quinta-feira (24) em Itaquaquecetuba e terminou com a apreensão de 1.940 porções de drogas pela cidadeGCM mobilizou 11 patrulhas na tarde de quinta-feira (24) em Itaquaquecetuba e terminou com a apreensão de 1.940 porções de drogas pela cidade - (Foto: Divulgação)

Uma operação relâmpago da Guarda Civil Municipal (GCM) mobilizou 11 patrulhas na tarde de quinta-feira (24) em Itaquaquecetuba e terminou com a apreensão de 1.940 porções de drogas pela cidade. A ofensiva concentrou equipes tanto no combate ao tráfico quanto no reforço do patrulhamento ostensivo em áreas consideradas estratégicas para a prevenção de furtos e roubos.

Do total de equipes empregadas, três foram direcionadas à repressão de pontos ligados ao tráfico de entorpecentes e outras oito patrulhas atuaram em uma área delimitada pelas estradas Campo Limpo, Mandi e Pinheirinho.

Nesse trecho, os agentes foram posicionados em 21 pontos de visibilidade policial, principalmente em cruzamentos e vias de maior circulação de pessoas e veículos. A estratégia buscou ampliar a presença da GCM e aumentar a capacidade de resposta das equipes durante a operação.

Um dos principais resultados ocorreu na Vila São Roberto, onde os agentes localizaram uma chamada “casa-bomba”, imóvel utilizado para armazenar drogas. No local, foram apreendidos 985 entorpecentes: 530 porções de cocaína, 150 de maconha, 120 de skank, 100 de haxixe, 58 de drogas K e 27 pedras de crack.

Outras apreensões ocorreram no Maragogipe, onde foram encontrados 272 entorpecentes. No Jardim Tropical, a GCM apreendeu 15 porções de cocaína, enquanto no Jardim Odete foram localizados mais 180 entorpecentes.

Já no início da noite, uma nova ocorrência ampliou o saldo da operação. Em um conjunto habitacional no bairro da Estação, as equipes encontraram 488 unidades de drogas, entre elas 117 de drogas K, 100 de haxixe, 100 buchas de maconha, 98 pedras de crack e 73 porções de cocaína.

“Essa ação integra as estratégias da GCM para ampliar o policiamento ostensivo e combater o tráfico de drogas na cidade. Mais policiamento resulta em ações cada vez mais rápidas e direcionadas”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.

O prefeito Eduardo Boigues também destacou o reforço do patrulhamento e os investimentos na corporação. “O combate à criminalidade exige presença constante. Desde o início da nossa gestão, temos fortalecido a GCM, ampliado o patrulhamento e investido em equipamentos e estrutura para que os agentes tenham condições de atuar de forma cada vez mais eficiente.”

Denúncias podem ser feitas à GCM pelo telefone 153 ou pelos números (11) 4753-1421/1274 e 4642-4659.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Equipe Deac da GCM prende acusados de sequestrar motorista e roubar caminhão
Polícia

Equipe Deac da GCM prende acusados de sequestrar motorista e roubar caminhão

Operação da PM prende 19 pessoas e apreende 7,9 quilos de drogas no Alto Tietê
Polícia

Operação da PM prende 19 pessoas e apreende 7,9 quilos de drogas no Alto Tietê

Homem morre após cair em vão de elevador e ser atingido pelo equipamento em Ferraz
Acidente

Homem morre após cair em vão de elevador e ser atingido pelo equipamento em Ferraz

Oito pessoas são detidas com cerca de 5 toneladas de fios de cobre dentro de galpão em Itaquá
Polícia

Oito pessoas são detidas com cerca de 5 toneladas de fios de cobre dentro de galpão em Itaquá

Estado prepara cronograma de obras da Delegacia de Suzano; valor é de R$ 6,1 mi
Polícia

Estado prepara cronograma de obras da Delegacia de Suzano; valor é de R$ 6,1 mi

Homem é preso após fugir por 7 km com caminhão roubado em Suzano
Polícia

Homem é preso após fugir por 7 km com caminhão roubado em Suzano