Polícia Militar captura quatro foragidos da Justiça em três cidades do Alto Tietê

A Polícia Militar capturou, nesta sexta-feira (22), quatro foragidos da justiça em Mogi das Cruzes, Guararema e Biritiba-Mirim. As ações foram realizadas pelo 17º Batalhão da PM durante patrulhamento e atendimento a ocorrência.

Em Guararema, dois foragidos foram capturados. O primeiro estava caminhando próximo à rodoviária da

cidade, no bairro Ipiranga, quando foi abordado pela polícia. O segundo estava dirigindo um carro na Avenida Antônio Teixeira Muniz quando apresentou nervosismo ao notar a presença da equipe. Na revista, os agentes constataram que o condutor não possuía habilitação e localizaram cinco porções de maconha e uma porção de cocaína. Ambos foram levados à Delegacia de Guararema, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Outro procurado pela Justiça foi capturado durante patrulhamento no bairro Jardim Aeroporto III, em Mogi das Cruzes. A equipe realizava buscas após receber informações por meio de uma denúncia anônima e localizou o suspeito no quintal de uma residência na Rua General Longo. O indivíduo foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Já em Biritiba-Mirim, o foragido foi encontrado durante o atendimento de uma ocorrência inicialmente registrada como maus-tratos a animais. No local, os policiais constataram que não havia situação de abandono ou maus-tratos, porém, ao consultarem os dados do responsável pelos cães, identificaram um mandado de prisão civil em aberto. O homem foi levado até sua residência e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Biritiba Mirim.