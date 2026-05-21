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Jornal Diário de Suzano - 21/05/2026
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Polícia

45,4kg de drogas são apreendidas em Mogi

Ação da polícia também resultou na prisão de uma mulher

21 maio 2026 - 12h45Por da Reportagem Local
45,4kg de drogas são apreendidas em Mogi45,4kg de drogas são apreendidas em Mogi - (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante dentro de um imóvel com 45,4 quilos de drogas, na manhã desta quarta-feira (20), no bairro Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), durante a busca no local foram encontradas porções de maconha e cocaína, além de máquinas e balanças de precisão.

A ação foi conduzida por policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise/Deic) de 
São José dos Campos, com apoio da DISE da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, em cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão domiciliar. A mulher foi presa e encaminhada à Dise de Mogi das Cruzes e o caso foi registrado como tráfico de drogas.

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