GCM apreende mais de mil porções de drogas nesta semana em Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano realizou, entre o último sábado (16/05) e esta sexta-feira (22/05), uma série de ações de combate à criminalidade e de fiscalização em diferentes bairros da cidade. As ocorrências resultaram na apreensão de 1.085 porções de entorpecentes, na recuperação de um veículo roubado, na captura de um procurado da Justiça, em uma intervenção relacionada a crime ambiental e na apreensão de uma motocicleta que circulava com a placa adulterada.

O balanço foi divulgado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã. Entre as ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, uma das ações foi registrada na última segunda-feira (18/05), na avenida Miguel Badra. Por volta das 9h40, um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma sacola contendo 170 porções de entorpecentes, sendo 47 de cocaína, 28 de maconha, 70 de crack e 25 de K-9.

Na terça-feira (19/05), outras duas ocorrências de tráfico foram registradas pela corporação. A primeira delas ocorreu às 10h40, na estrada do Areião, no Jardim Maitê, onde um suspeito conseguiu fugir ao notar a presença da equipe, abandonando uma sacola com 305 porções de drogas, entre elas 90 de cocaína, 132 de maconha e 83 de crack.

Já no período da tarde, às 16h10, outra apreensão foi realizada na estrada do Marengo, no Jardim Fernandes. Na ação, os agentes localizaram 519 porções de entorpecentes, sendo 470 de maconha, 40 de cocaína e nove de crack.

As apreensões relacionadas ao tráfico prosseguiram na quarta-feira (20/05). Por volta das 10 horas, equipes da GCM localizaram uma sacola plástica abandonada na rua Cacique, no Jardim Colorado, contendo 91 porções de drogas, entre elas 75 de maconha e 16 de crack.

Veículos

A GCM também registrou duas ocorrências envolvendo veículos durante o período. No último sábado (16/05), por volta das 11 horas, agentes foram acionados pela Central de Segurança Integrada (CSI) após a localização de um veículo modelo Gol roubado horas antes. A equipe se deslocou até o viaduto Leon Feffer, onde o automóvel foi encontrado abandonado e posteriormente recuperado.

Outra ocorrência foi registrada na terça-feira (19/05), na estrada Caxangá, no Jardim Caxangá. Durante patrulhamento preventivo, por volta das 10h30, os agentes abordaram um adolescente de 15 anos conduzindo uma motocicleta com a placa parcialmente encoberta por fita isolante. O veículo foi apreendido.

Procurado e crime ambiental

Na quarta-feira (20/05), durante patrulhamento pela rua Orlando Garcia, no Jardim Gardênia Azul, equipes da GCM identificaram, por volta das 15h20, dois indivíduos realizando movimentação irregular de terra em área de proteção ambiental. Após consulta documental, foi constatado que um dos abordados era procurado pela Justiça. Ele foi encaminhado ao 2º Distrito Policial.

Ainda na mesma via, às 15h50, outra ocorrência ambiental foi registrada. Um homem foi flagrado realizando descarte irregular e aterramento de entulho em área protegida. O trator utilizado na ação foi apreendido pela corporação.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, destacou a atuação contínua da GCM. “As equipes seguem atuando de forma estratégica e permanente em diferentes regiões da cidade, reforçando as ações preventivas, o combate ao tráfico de drogas e a fiscalização ambiental. O trabalho integrado e o comprometimento dos agentes têm sido fundamentais para ampliar a segurança e garantir mais tranquilidade à população”, afirmou.