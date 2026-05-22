Meio Ambiente resgata 13 cães em situação de maus-tratos

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente resgatou na última segunda-feira (18/05) 18 cães em situação de maus-tratos em uma residência do bairro Jardim Amazonas, no distrito de Palmeiras. O caso foi descoberto após recebimento de denúncia que apontava haver cinco cachorros adultos e mais oito filhotes recém-nascidos em condições insalubres. A ação teve apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA).

O caso veio à tona por volta das 14 horas quando fiscais do Meio Ambiente receberam uma denúncia relatando que um cão estava amarrado com uma corda curta e sem abrigo. Ao chegar ao local, eles e os agentes do GPA descobriram os demais animais e entraram na residência com o aval dos moradores.

Além da falta de higiene, os cachorros adultos estavam em um espaço reduzido e presos por cordas curtas, que restringiam seus movimentos, também não havia água ou comida disponível.

Os animais foram recolhidos e encaminhados para uma entidade qualificada para auxiliar na recuperação e garantir os cuidados dos cães, que estavam extremamente magros. Por sua vez, os donos da casa tiveram os dados coletados pelos agentes, para que o caso fosse registrado no 1° Distrito Policial de Palmeiras.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, é importante ressaltar a participação da população no resgate de animais nessas condições. “Por meio de denúncias feitas pelos moradores, podemos localizar casos como este e resgatar os animais que estão em uma situação ruim. Nós os encaminhamos para um local adequado para que eles tenham condições de vida melhores em lares que os acolham da maneira certa”, declarou o chefe da pasta.

Para denunciar, é possível entrar em contato com a Ouvidoria Geral do Município por meio dos telefones 0800-774-2007 ou 156, além do endereço de e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br.