Caminhão tomba e derrama carga de gesso na Mogi-Dutra

Um caminhão tombou, na noite desta quinta-feira (21), e derramou uma carga de gesso no km 45 da rodovia Mogi-Dutra (SP-088), em Mogi das Cruzes. Segundo informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o acidente aconteceu por volta das 21h, e provocou interdição total da pista por cerca de 50 minutos, além de congestionamento de 1,7 quilômetro. O acidente deixou duas vítimas, uma ilesa e uma ferida moderadamente.

No local, foi apurado que o motorista estava trafegando pela rodovia, no sentido norte, quando perdeu o controle do caminhão por motivos ainda desconhecidos. O veículo tombou contra a mureta lateral, permanecendo imobilizado no acostamento.

Às 00h32 desta sexta-feira (22), o Guincho Pesado efetuou o procedimento para reposicionar o caminhão e liberar a faixa 1. Após 10 minutos, a Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, acionou a conserva para a retirada do local.

Já às 5h18, foi informado que o caminhão estava reposicionado no acostamento e a carga pelo canteiro lateral, aguardando a remoção. Foi aplicado serragem na faixa 2 e no acostamento.

A CNL informou que, neste momento, apenas uma parte do acostamento está sinalizada e interditada. O trânsito flui normalmente nos dois sentidos da rodovia.