Acidente na Mogi-Bertioga deixa seis feridos em Mogi

Um acidente de trânsito, envolvendo três veículos na rotatória de Taiaçupeba, no km 63, na rodovia Mogi-Bertioga, deixou 6 pessoas feridas. O acidente aconteceu neste sábado (25), por volta das 8 horas.

De acordo com o responsável do Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes, o tenente Borges, a batida envolvendo três carros, deixou seis vítimas, cinco delas estavam levemente feridas, uma em estado grave.

O condutor de um dos veículos, estava consciente e sem ferimentos.

Durante a ocorrência, as viaturas do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência(Samu), e a equipe da Polícia Militar, atenderam as vítimas no local.

Uma faixa no sentido Mogi das Cruzes foi interditada, mas não houve congestionamento na via.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Luzia de Pinho Melo.