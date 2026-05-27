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Jornal Diário de Suzano - 27/05/2026
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Polícia

Suspeito de dirigir bêbado é preso após bater em três carros em Mogi

Policiais tentaram realizar o teste do bafômetro, mas o motorista não conseguiu soprar o aparelho devido ao elevado estado de embriaguez

27 maio 2026 - 11h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O suspeito foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado como embriaguez ao volanteO suspeito foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado como embriaguez ao volante - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem se envolveu em um acidente de trânsito que atingiu três veículos, na noite desta terça-feira (26), após dirigir bêbado, no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar, populares que presenciaram a situação impediram que o homem deixasse o local até a chegada das viaturas. Ninguém ficou ferido.

A equipe foi acionada por volta das 22h para atender uma ocorrência de colisão na rua Casarejos. No local, os policiais constataram que o condutor de um Volkswagen Polo havia perdido o controle da direção e atingido outros três carros que estavam estacionados.

O motorista afirmou que o veículo não era dele e que teria sido emprestado por um cliente de um lava-rápido. Ele também admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

De acordo com a PM, os agentes tentaram realizar o teste do bafômetro, mas o condutor não conseguiu soprar o aparelho devido ao elevado estado de embriaguez. Os policiais relataram ainda que o homem estava com desequilíbrio, fala desconexa, dificuldade para permanecer em pé e incoerência nas declarações.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi das Cruzes, onde o caso foi registrado como embriaguez ao volante. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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