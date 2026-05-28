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Jornal Diário de Suzano - 28/05/2026
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Polícia

Empresa automotora é alvo da Operação Chave de Roda suspeita de aplicar golpes no Alto Tietê

Ação é resultado de denúncias recebidas, registros de ocorrências e análises de prisões em flagrante ligadas aos estabelecimentos investigados

28 maio 2026 - 12h34Por da Reportagem Local
Conduzida pelo 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, a operação já identificou 20 vítimas na regiãoConduzida pelo 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, a operação já identificou 20 vítimas na região - (Foto: Reprodução/Internet)

A Polícia Civil de Mogi das Cruzes deflagrou, nesta quinta-feira (28), a segunda fase da Operação Chave de Roda, que investiga crimes relacionados a centros automotivos no Alto Tietê e em todo o Brasil. Conduzida pelo 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes, a operação já identificou 20 vítimas na região. 

Um dos alvos da ação é uma empresa do setor suspeita de aplicar golpes em consumidores. Com 43 unidades do país 10 lojas em Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano, a empresa emitia diagnósticos de supostos problemas mecânicos, com indicação de peças quebradas ou faltando, durante serviços de rotina.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a operação é resultado de denúncias recebidas, registros de ocorrências e análises de prisões em flagrante ligadas aos estabelecimentos investigados. As diligências seguem em andamento, mais informações serão divulgadas ao término da operação.

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