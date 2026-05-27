Operação da GCM desarticula ponto do tráfico e possível desmanche clandestino em Itaquá

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou, entre quinta-feira (21) e domingo (24), uma grande operação de combate à criminalidade em mais de 50 bairros do município. As ações tiveram como foco o tráfico de drogas e crimes relacionados ao furto e roubo de veículos, resultando na apreensão de entorpecentes, equipamentos utilizados por criminosos e na descoberta de um possível desmanche clandestino.



Na noite de quinta (21), equipes da Força Azul localizaram uma casa-bomba no bairro Jaguari, região de divisa com Suzano. Durante patrulhamento em uma viela, os agentes perceberam forte odor de entorpecentes vindo de uma residência abandonada e, ao entrarem no imóvel, encontraram dois tijolos de maconha escondidos dentro de uma geladeira, além de dois sacos de cocaína e um saco contendo "meleca", substância derivada do haxixe. No local também foram apreendidas aproximadamente 2 mil embalagens utilizadas para armazenamento e fracionamento de drogas, além de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico. Segundo a GCM, o imóvel abandonado era utilizado exclusivamente para preparo, armazenamento e distribuição de entorpecentes na região.



No Recanto Mônica, foram localizadas 75 porções de drogas entre crack, cocaína e maconha. Na Vila Celeste, outras 132 porções foram apreendidas. Já no Residencial Flamboyant, uma sacola contendo 49 entorpecentes foi encontrada em uma área de mata, enquanto no Jardim Odete os agentes localizaram mais 97 unidades escondidas em duas sacolas. Ao todo, a operação resultou na apreensão de 353 porções de entorpecentes, além dos dois tijolos de maconha e demais materiais utilizados pelo tráfico. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia Central.



“Estamos ampliando as operações em pontos estratégicos do município com base em inteligência, monitoramento e denúncias da população. Essas apreensões mostram a eficiência e o comprometimento da nossa GCM no enfrentamento ao tráfico e na proteção das famílias de Itaquá", afirmou o secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira.



Já na madrugada de domingo (24), uma nova ação levou à descoberta de um galpão com indícios de funcionamento de desmanche clandestino de veículos na estrada do Pium, no Jardim Rio Negro, após denúncia anônima via Centro de Comunicações (CECOM). No local, os agentes encontraram peças automotivas aparentemente abandonadas, incluindo um trator, forros de portas e fragmentos de placas sem possibilidade de identificação. Ao lado da área, os guardas visualizaram um galpão com a porta apenas encostada. Durante averiguação, um homem de 40 anos foi localizado no interior do imóvel. Dentro do galpão, a GCM apreendeu dois aparelhos bloqueadores de sinal, um maçarico, uma empilhadeira com sinal identificador suprimido e peças automotivas sem identificação.



Os bloqueadores de sinal costumam ser empregados para dificultar o rastreamento de veículos roubados, cargas e até aparelhos celulares de vítimas. O uso e a posse desses equipamentos são proibidos no Brasil sem autorização específica, já que comprometem sistemas essenciais de comunicação e segurança. Conduzido à Delegacia Central, o homem afirmou que recebia R$ 350 para permanecer no local realizando vigilância aos fins de semana, mas disse desconhecer os responsáveis pelo galpão e as atividades desenvolvidas no espaço. O caso será investigado pela Polícia Civil.



"Itaquá vive um novo momento na segurança pública. Estamos investindo continuamente em tecnologia, inteligência, valorização do efetivo e ações integradas para combater a criminalidade e garantir mais tranquilidade à população", completou o prefeito Eduardo Boigues. As denúncias podem ser realizadas pelos telefones 153, (11) 4753-1108/1421/1274 ou pelo 4642-4659.