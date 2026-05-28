Operação Impacto Grande Envergadura apreende 8kg de drogas no Alto Tietê

A Operação Impacto Grande Envergadura, realizada nesta quarta-feira (27), prendeu 12 pessoas, capturou oito foragidos da Justiça e apreendeu oito quilos de drogas na região do Alto Tietê. As ações foram realizadas nos municípios de Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba-Mirim e Salesópolis.

Segundo o Comandante do Policiamento de Área Metropolitana Doze (CPA/M-12), coronel Rodrigo de Oliveira Carneiro, foram realizados ainda sete flagrantes de crime, 1.029 pessoas abordadas e 379 veículos fiscalizados. “O planejamento das ações de patrulhamento é elaborado, principalmente, com base nos registros de fatos criminais verificados”, reforçou.

A operação contou com 365 policiais militares e 141 viaturas, empregados em diferentes modalidades de policiamento, com a participação das Unidades subordinadas ao CPA/M-12, além do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), do 1º Batalhão de Choque - ROTA, do Regimento de Policiamento Montado, do Comando de Aviação da Polícia Militar (Cavpm), do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária e dos 5º, 6º e 15º Batalhões Ações Especiais de Polícia (Baep).

Em caso de emergência, é possível acionar a Polícia Militar por meio do telefone de emergência 190 ou de forma anônima pelo telefone 181 (disque denúncia).