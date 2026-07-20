Acidente na Mogi-Bertioga deixa um morto e dois feridos

Uma mulher, de 39 anos, morreu e um homem, de 22 anos, junto a uma adolescente, de 16 anos, ficaram feridos após um acidente ocorrido na manhã deste domingo (19), na altura do quilômetro 70 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), em Mogi das Cruzes. A mulher morreu no local, enquanto as outras duas vítimas foram socorridas ao Hospital Luzia de Pinho Melo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista do automóvel desviou de um veículo que invadiu a pista contrária e, ao acessar o acostamento para evitar a colisão frontal, atingiu os três pedestres. A ocorrência contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar Rodoviária.

O motorista permaneceu no local, prestou socorro às vítimas e realizou o teste do etilômetro, que teve resultado negativo. Ele informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação e havia assumido a direção do veículo após sua esposa passar mal.

A perícia foi acionada e o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Diligências prosseguem visando o esclarecimento dos fatos.

A Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, informou que o atendimento foi realizado no acostamento, sem necessidade de interdição de faixas. Durante todo o período da ocorrência, o trânsito permaneceu sinalizado e orientado pelas equipes operacionais. A ocorrência foi encerrada por volta das 11h30.