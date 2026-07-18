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Jornal Diário de Suzano - 18/07/2026
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Polícia

Homem é preso por estupro de vulnerável em Itaquá

Segundo a polícia, a vítima é sobrinha do suspeito e tem 6 anos

18 julho 2026 - 12h39Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Indiciado foi conduzido ao Distrito Policial CentralIndiciado foi conduzido ao Distrito Policial Central - (Foto: Arquivo/DS)

Um homem foi preso, nesta sexta-feira (17), por estupro de vulnerável em Itaquaquecetuba. Segundo a polícia, a vítima é sobrinha do suspeito e tem 6 anos.

Com a chegada dos agentes no local, juntamente com a equipe do Comando Força Patrulha (CFP), o homem confessou o crime. Ele disse ainda que apenas cessou a conduta pois temia ser surpreendido após ouvir um barulho vindo de outro cômodo da residência.

Diante dos fatos, a vítima, bem como seu genitor, foi encaminhada ao Hospital Santa Marcelina. Posteriormente, o indiciado foi conduzido ao Distrito Policial Central pela equipe do Comando Força Patrulha (CFP), onde a autoridade policial de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante, o homem permanecendo à disposição da Justiça.

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