Vereadora de Mogi é suspeita de invadir casa de ex-namorado e danificar objetos

A vereadora de Mogi das Cruzes Maria Luíza Fernandes (PL), conhecida como Malu Fernandes, é suspeita de invadir a casa do ex-namorado e danificar objetos e itens de grife. O caso foi registrado pela vítima no dia 16 de outubro do ano passado, cerca de um mês depois do acontecido, e o boletim de ocorrência foi atualizado com o nome da vereadora na última quarta-feira (15).

Segundo o registro policial, o homem relatou que, ao chegar em casa por volta das 21h42 do dia 19 de setembro de 2025, encontrou o imóvel completamente revirado. De acordo com o B.O, havia objetos quebrados e espalhados pelo chão, além de uma jaqueta de grife que foi rasgada.

Após perceber a situação, a vítima acionou a equipe de segurança do condomínio. Conforme o relato, imagens do sistema de monitoramento mostram Malu Fernandes entrando no condomínio em um veículo de aplicativo após realizar identificação facial na portaria. Ela seguiu diretamente até a casa, permanecido no local por cerca de 20 minutos e, em seguida, deixado o condomínio a pé.

Inicialmente, o condomínio informou que estava realizando um levantamento de informações para auxiliar na apuração dos fatos. Posteriormente, o homem informou que ao ter acesso às imagens do circuito de segurança, identificou a suspeita como sendo sua ex-namorada.

Ainda segundo o registro, a administração do condomínio solicitou que fosse formalizado o boletim de ocorrência e uma declaração da vítima antes de disponibilizar as imagens e vídeos do sistema de monitoramento, que poderão ser utilizados na investigação.

As circunstâncias da ocorrência seguem sob investigação.

O DS procurou a defesa da vereadora, mas não obeteve retorno até o fechamento da matéria.