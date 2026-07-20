Alto Tietê registra 85 mortes no trânsito no primeiro semestre de 2026

O Alto Tietê registrou 85 mortes no trânsito entre janeiro e junho deste ano, mesmo número contabilizado no primeiro semestre de 2025, segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga). Somente em junho, a região somou dez vítimas fatais, mantendo a estabilidade em relação ao mesmo mês do ano passado, apesar das oscilações registradas entre os municípios.



Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Suzano mantiveram os mesmos índices dos dois períodos analisados. A cidade mogiana registrou uma morte em junho de 2025 e repetiu o número neste ano. Já Itaquá e Suzano contabilizaram dois óbitos em cada um dos meses.



Santa Isabel registrou o maior aumento proporcional da região em junho, com alta de 100% no número de mortes no trânsito, passando de uma para duas vítimas entre junho de 2025 e junho deste ano. Ferraz de Vasconcelos e Arujá, que não haviam contabilizado óbitos no período do ano passado, registraram uma morte cada em 2026.



Em contrapartida, Poá apresentou queda de 100%, ao passar de um óbito para nenhum registro. Biritiba Mirim também reduziu os índices, com diminuição de 66%, passando de três mortes para uma. Guararema e Salesópolis permaneceram sem ocorrências nos dois anos analisados.



No acumulado do ano, Mogi das Cruzes lidera o ranking regional, com 27 mortes registradas entre janeiro e junho deste ano, alta de 8% em relação ao mesmo período de 2025. Em seguida aparecem Itaquaquecetuba, com 16 vítimas fatais, e Suzano, com 12.



Guararema apresentou o maior crescimento proporcional no acumulado do ano, com aumento de 100%, passando de duas para quatro mortes. Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel registraram alta de 66%, saltando de três para cinco casos cada. Arujá também teve crescimento, passando de oito para dez ocorrências, o que representa aumento de 25%.



Por outro lado, Biritiba Mirim registrou a maior redução proporcional da região, com queda de 55%, ao passar de nove para quatro mortes. Poá reduziu os registros pela metade, de duas para uma ocorrência, enquanto Suzano contabilizou queda de 20%, passando de 15 para 12 vítimas fatais. Itaquaquecetuba teve diminuição de 6%, ao passar de 17 para 16 mortes. Salesópolis manteve um óbito nos dois períodos analisados.



O total de mortes no trânsito na região permaneceu estável tanto no comparativo mensal quanto no acumulado do ano.