Agente de trânsito enfrenta agressor e protege mulher de violência doméstica em Ferraz

O agente de trânsito Flávio Rosa de Morais, da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, interveio para proteger uma mulher vítima de violência doméstica na manhã desta terça-feira (7), na Estrada dos Bandeirantes, no Jardim Santa Rosa. Durante a ação, o servidor foi agredido pelo suspeito com um soco no rosto e sofreu uma fratura no nariz.

Ao presenciar as agressões, o agente atuou para interromper a violência e acionou o apoio das forças de segurança. O agressor fugiu do local, mas foi localizado posteriormente pela Polícia Militar e preso em flagrante.

Conforme registro da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), ele foi indiciado pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal contra a mulher, lesão corporal contra agente de segurança pública, resistência e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.

O servidor recebeu atendimento médico e passa bem.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reforça que mulheres em situação de violência contam com uma ampla rede de acolhimento e proteção no município. Além da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), a cidade oferece atendimento na Casa da Mulher, no CREAS e por meio da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal, que atua 24 horas por dia no acompanhamento e na proteção de mulheres com medidas protetivas.

Em caso de violência ou ameaça, a orientação é procurar imediatamente os órgãos de proteção ou acionar os canais de emergência. As denúncias podem ser feitas pelos telefones 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Civil Municipal).

Em Ferraz de Vasconcelos, a Patrulha Maria da Penha também pode ser acionada pelos telefones (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos reafirma seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher, fortalecendo a rede de proteção e incentivando vítimas e testemunhas a denunciarem qualquer situação de violência.