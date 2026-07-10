Colisão entre dois veículos interdita Mogi-Bertioga temporariamente

Dois veículos colidiram frontalmente na manhã desta sexta-feira (10), segundo a Polícia Militar Rodoviária. O caso ocorreu na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098/Mogi-Bertioga), na altura do KM 67, sentido sul, em Mogi das Cruzes. Houve apenas uma vítima com ferimentos leves.

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), o atendimento teve início por volta das 10h50, deixando as faixas 1 e 2 temporariamente interditadas. Os veículos que ali circulavam tiveram que utilizar o acostamento para seguir trajeto.

Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente se deu por conta de um mal súbito de um dos condutores. Uma vítima foi levada ao Hospital Luzia de Pinho Melo. Durante a ação, foi necessária equipes da CNL e da Polícia Militar Rodoviária. Por volta do meio-dia, as vias foram liberadas.

Neste momento, o tráfego flui normalmente.