Aliança roubada? Veja como recuperar joias com a Polícia Civil de SP

Quem teve uma aliança ou outra joia levada em um roubo pode procurar a Polícia Civil para tentar reconhecer a peça.

Os objetos que foram apreendidos ficam em custódia da polícia até a sentença transitar em julgado. Caso não tenham sido reclamadas, as joias são leiloadas.

Onde posso ser atendido?

Para atendimento presencial de casos de roubo na capital paulista, os interessados podem ir à sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na avenida Zaki Narchi, 152, na zona norte da capital paulista.

Também é possível entrar em contato por telefone, nos seguintes números: 11 2224-0741 ou 11 2224-0388; ou por e-mail, no endereço “3dig.deic@policiacivil.sp.gov.br“.

Em outras cidades do estado, as delegacias locais também podem manter as alianças apreendidas após operações policiais. Os objetos ainda podem ser encaminhados às delegacias seccionais mais próximas *onde serão submetidas à perícia técnica do IC (Instituto de Criminalística).

O que apresentar para provar que a joia é minha?

O documento ideal é a nota fiscal da compra. Mas a delegacia aceita outras formas de comprovação: uma fotografia em que a pessoa usa a peça, uma publicação em rede social, um comprovante de transferência ou o extrato bancário da compra.

Preciso ter feito boletim de ocorrência antes?

O boletim de ocorrência da subtração é muito importante, mas não é obrigatório. A ausência do registro deve ser excepcional e precisa ser explicada.

Como funciona o atendimento na delegacia?

A vítima passa por uma oitiva, em que conta como perdeu o objeto e apresenta o que tem para comprovar a propriedade. Depois vem o auto de reconhecimento de objeto, o documento em que a identificação da peça fica formalizada, e a perícia. Só então a joia é entregue.

Por quanto tempo a polícia guarda as joias?

Os objetos apreendidos em buscas ficam sob custódia da polícia até a sentença transitar em julgado. Após essa etapa, as joias são leiloadas.

E se a aliança já tiver sido derretida?

Nesse caso não há possibilidade de reconhecimento. O derretimento apaga as marcas que permitiriam identificar a peça, e é por isso que procurar a polícia rápido faz diferença.

“Há uma lógica muito profissional dos roubadores, que estão conectados com receptadores e, por sua vez, esses receptadores com donos de loja. O derretimento é quase imediato, e isso descaracteriza a joia e impede que ela seja reconhecida”, afirma Fernando David, delegado titular da 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas, do Deic.