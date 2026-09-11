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Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
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Polícia

Romu detém dois suspeitos e apreende 849 porções de drogas no Jardim Revista

Abordagem ocorreu durante patrulhamento motivado por movimentação de motocicletas e resultou na condução de dois homens à Polícia Civil

11 setembro 2026 - 17h11Por de Suzano
Romu detém dois suspeitos e apreende 849 porções de drogas no Jardim RevistaRomu detém dois suspeitos e apreende 849 porções de drogas no Jardim Revista - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), apreendeu 759 porções de cocaína e 90 de maconha durante uma ocorrência de tráfico de entorpecentes registrada na noite da última terça-feira (08/09), no bairro Jardim Revista. A ação ocorreu durante patrulhamento realizado pela equipe na rua Bandeirantes, após informações sobre a movimentação de motocicletas realizando manobras perigosas pelas vias do bairro.

Durante o patrulhamento, os agentes localizaram uma moto Honda, de cor vermelha, que era ocupada por dois homens, sendo que um deles carregava uma bolsa térmica.

Na averiguação, os agentes encontraram no interior da bolsa as drogas, totalizando 849 porções. Diante da situação, ambos foram conduzidos à delegacia para apresentação da ocorrência.

Para o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a atuação da GCM reforça a importância do patrulhamento preventivo e das ações ostensivas realizadas diariamente em diferentes regiões do município. “Nossas equipes estão atentas às movimentações nos bairros e atuam de forma preventiva e ostensiva para garantir mais segurança à população. Essa ocorrência demonstra o trabalho permanente da GCM no combate ao tráfico de drogas e na preservação da ordem pública em Suzano”, afirmou.

 

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