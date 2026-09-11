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Jornal Diário de Suzano - 11/09/2026
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Polícia

GCM de Ferraz prende homem por tráfico de drogas durante atendimento de perturbação do sossego

Abordagem no Jardim Bela Vista resultou na apreensão de 690 porções de entorpecentes e R$ 210,55 em dinheiro

11 setembro 2026 - 17h32Por De Ferraz
Foram apreendidas 690 porções de entorpecentesForam apreendidas 690 porções de entorpecentes - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos prendeu, na tarde de domingo (6), um homem suspeito de tráfico de drogas durante o atendimento de uma ocorrência de perturbação do sossego, na Rua Uruguai, no Jardim Bela Vista. Ao todo, foram apreendidas 690 porções de entorpecentes e R$ 210,55 em dinheiro.

Durante o deslocamento para atender à ocorrência, os agentes visualizaram um indivíduo carregando uma bolsa. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi acompanhado e detido pela equipe.

Na busca pessoal e averiguação da bolsa, foram encontradas 238 porções de cocaína e 452 porções de maconha, além do dinheiro em espécie. Segundo a GCM, durante a abordagem, o suspeito admitiu que realizava a comercialização dos entorpecentes no local.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após análise dos fatos e dos materiais apreendidos, a prisão em flagrante foi ratificada pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

Atuação preventiva

A ocorrência reforça o trabalho preventivo e ostensivo realizado pela GCM nos bairros de Ferraz de Vasconcelos. A corporação atua por meio de patrulhamento, abordagens e atendimento às solicitações da população, contribuindo para a identificação de situações que possam comprometer a segurança e a ordem pública.

A participação dos moradores também é importante para o direcionamento das equipes. Denúncias e solicitações podem ser encaminhadas pelos canais oficiais da Guarda Civil Municipal.

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