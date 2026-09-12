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Jornal Diário de Suzano - 12/09/2026
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Polícia

Polícia apreende 440 quilos de cocaína em Guararema

Existe a suspeita de que a carga tivesse como destino o exterior

12 setembro 2026 - 17h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Polícia apreende 440 quilos de cocaína em GuararemaPolícia apreende 440 quilos de cocaína em Guararema - (Foto: Divulgação / Polícia Civil)

A Polícia Civil apreendeu, neste sábado (12), 440 quilos de cocaína em um salão comercial desocupado na Estrada Municipal do Lago, em Guararema. Segundo a Polícia, as drogas estavam escondidas em estruturas metálicas que seriam utilizadas para transportar os entorpecentes para outro local.

De acordo com a Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) de Mogi das Cruzes, as equipes receberam uma denúncia anônima informando que o imóvel estaria sendo utilizado para armazenamento e manipulação de drogas. A informação também apontava que uma carga de cocaína estaria escondida em estruturas metálicas.

Os policiais foram até o endereço e, pela janela lateral do imóvel, visualizaram estruturas acopladas a galões vazios. Como não havia ninguém no local, as equipes entraram no salão e encontraram, inicialmente, dez tijolos de cocaína em dois dos dispositivos.

Durante a vistoria, os policiais verificaram as demais estruturas armazenadas no imóvel e localizaram ao todo 400 tijolos de cocaína. Os entorpecentes estavam embalados de maneira semelhante e distribuídos em grupos de dez em cada estrutura. Ao todo, foram apreendidos 440 quilos da droga.

Segundo a DISE, pelas características do material e pela forma como a cocaína estava escondida, existe a suspeita de que a carga tivesse como destino o exterior. Ninguém foi preso durante a ação.

As diligências continuam para identificar os responsáveis pela guarda e pelo armazenamento da droga. O caso foi registrado como tráfico de drogas.

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