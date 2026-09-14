Mulher é encontrada morta em área alagada em Itaquá

Uma mulher foi encontrada morta, na manhã deste domingo (13), em uma área alagada na Estrada Valter da Silva Costa, na Vila Sônia, em Itaquaquecetuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ela ainda não foi identificada.

Policiais militares foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de encontro de cadáver, inicialmente com suspeita de afogamento. No local, o Corpo de Bombeiros retirou o corpo da água, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito.

Ainda segundo a SSP, o companheiro da vítima informou que esteve com ela na noite anterior e que, após se separarem durante o trajeto de volta para casa, não a encontrou mais. O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Itaquaquecetuba, que solicitou exames ao Instituto Médico-Legal (IML).