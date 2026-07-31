Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 31 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Alto Tietê soma 39 assassinatos no 1º semestre de 2026 e despenca 31,57%

Em junho, a região registrou dez casos, salto de 25% em relação ao mesmo período de 2025

31 julho 2026 - 17h20Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Alto Tietê soma 39 assassinatos no 1º semestre de 2026Alto Tietê soma 39 assassinatos no 1º semestre de 2026 - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O Alto Tietê registrou 39 homicídios no primeiro semestre de 2026. Casos tiveram queda de 31,57% em relação ao mesmo período de 2025, quando a região somou 57 assassinatos. Na contramão, junho subiu 25%, saindo de oito para dez casos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

No primeiro semestre, Mogi das Cruzes teve aumento de 30%, saltando de dez em 2025 para 13 casos em 2026.

Em seguida, Arujá saiu de nenhum para dois casos e Salesópolis de nenhum para um assassinato.

Poá teve a maior queda percentual da região, saindo de sete para dois casos (71,42%). Suzano caiu 65%, diminuindo de 20 para sete homicídios; Ferraz reduziu de quatro para dois (50%); Itaquá saiu de 13 para dez assassinatos (23,07%); e Biritiba caiu de um para nenhum caso.

Santa Isabel registrou dois assassinatos em cada um dos anos. Por sua vez, Guararema não registrou homicídios nos períodos analisados.

Junho

Na contramão do acumulado do ano, o mês de junho registrou aumento de 25% nas ocorrências, passando de oito em 2025 para dez neste ano.

Mogi das Cruzes aumentou 200%, saltando de dois para seis homicídios. Arujá e Santa Isabel subiram de nenhum para um caso.

Suzano caiu de cinco para uma ocorrência (80%). Já Itaquaquecetuba manteve uma ocorrência nos dois períodos.

Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Biritiba e Salesópolis não registraram assassinatos nos meses de junho de 2025 e 2026.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM descobre refinaria de drogas no Jardim Saúde e apreende entorpecentes no Miguel Badra
Polícia

GCM descobre refinaria de drogas no Jardim Saúde e apreende entorpecentes no Miguel Badra

Dupla é presa com 84 porções de drogas em Itaquá
Polícia

Dupla é presa com 84 porções de drogas em Itaquá

Carro bate contra mureta e capota na Mogi-Dutra
Acidente

Carro bate contra mureta e capota na Mogi-Dutra

Homem é preso com espingarda, munições e mais de R$ 1 mil em Suzano
Polícia

Homem é preso com espingarda, munições e mais de R$ 1 mil em Suzano

GCM de Suzano inicia Estágio de Qualificação Profissional para formação de 204 agentes
Polícia

GCM de Suzano inicia Estágio de Qualificação Profissional para formação de 204 agentes

Operação conjunta da GCM e PM Rodoviária combate extorsão de motoristas em Itaquá
Operção Relampago

Operação conjunta da GCM e PM Rodoviária combate extorsão de motoristas em Itaquá