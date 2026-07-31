Alto Tietê soma 39 assassinatos no 1º semestre de 2026 e despenca 31,57%

O Alto Tietê registrou 39 homicídios no primeiro semestre de 2026. Casos tiveram queda de 31,57% em relação ao mesmo período de 2025, quando a região somou 57 assassinatos. Na contramão, junho subiu 25%, saindo de oito para dez casos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

No primeiro semestre, Mogi das Cruzes teve aumento de 30%, saltando de dez em 2025 para 13 casos em 2026.

Em seguida, Arujá saiu de nenhum para dois casos e Salesópolis de nenhum para um assassinato.

Poá teve a maior queda percentual da região, saindo de sete para dois casos (71,42%). Suzano caiu 65%, diminuindo de 20 para sete homicídios; Ferraz reduziu de quatro para dois (50%); Itaquá saiu de 13 para dez assassinatos (23,07%); e Biritiba caiu de um para nenhum caso.

Santa Isabel registrou dois assassinatos em cada um dos anos. Por sua vez, Guararema não registrou homicídios nos períodos analisados.

Junho

Na contramão do acumulado do ano, o mês de junho registrou aumento de 25% nas ocorrências, passando de oito em 2025 para dez neste ano.

Mogi das Cruzes aumentou 200%, saltando de dois para seis homicídios. Arujá e Santa Isabel subiram de nenhum para um caso.

Suzano caiu de cinco para uma ocorrência (80%). Já Itaquaquecetuba manteve uma ocorrência nos dois períodos.

Ferraz de Vasconcelos, Poá, Guararema, Biritiba e Salesópolis não registraram assassinatos nos meses de junho de 2025 e 2026.