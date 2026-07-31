Carro bate contra mureta e capota na Mogi-Dutra

Um carro bateu, na manhã desta sexta-feira (31), contra uma mureta e capotou no quilômetro 46 da Rodovia Pedro Eroles (SP-088), conhecida como Mogi-Dutra, sentido Arujá. Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, o trânsito já voltou ao normal. Ninguém ficou ferido.

A concessionária foi acionada para atender a ocorrência por volta das 10h15. Durante o atendimento, a faixa 1 foi temporariamente interditada, com o trecho devidamente sinalizado e o trânsito fluindo pela faixa 2 sob monitoramento das equipes. A ocorrência foi concluída por volta das 10h40, com a remoção do veículo.