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Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
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Acidente

Carro bate contra mureta e capota na Mogi-Dutra

CNL informou que o trânsito já está normal, a ocorrência acontecendo entre 10h15 e 10h40

31 julho 2026 - 13h02Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Acidente aconteceu no quilômetro 46 da Rodovia Pedro Eroles (SP-088)Acidente aconteceu no quilômetro 46 da Rodovia Pedro Eroles (SP-088) - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um carro bateu, na manhã desta sexta-feira (31), contra uma mureta e capotou no quilômetro 46 da Rodovia Pedro Eroles (SP-088), conhecida como Mogi-Dutra, sentido Arujá. Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via, o trânsito já voltou ao normal. Ninguém ficou ferido.

A concessionária foi acionada para atender a ocorrência por volta das 10h15. Durante o atendimento, a faixa 1 foi temporariamente interditada, com o trecho devidamente sinalizado e o trânsito fluindo pela faixa 2 sob monitoramento das equipes. A ocorrência foi concluída por volta das 10h40, com a remoção do veículo.

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