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Jornal Diário de Suzano - 31/07/2026
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Polícia

GCM descobre refinaria de drogas no Jardim Saúde e apreende entorpecentes no Miguel Badra

Ocorrências atendidas nesta quarta e na quinta-feira (29 e 30/07) resultaram na apreensão de 7,3 quilos de substâncias e na prisão de um acusado de tráfico

31 julho 2026 - 16h10Por de Suzano
Ocorrências resultaram na apreensão de 7,3 quilos de substâncias e na prisão de um acusado de tráficoOcorrências resultaram na apreensão de 7,3 quilos de substâncias e na prisão de um acusado de tráfico - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou uma refinaria utilizada para preparo, armazenamento e distribuição de entorpecentes no Jardim Saúde e apreendeu diversas drogas no Miguel Badra, durante ações realizadas nesta quarta e quinta-feira (29 e 30/07). Ao todo, as ocorrências resultaram na apreensão de 7,3 quilos de substâncias, equipamentos, aparelhos celulares, dinheiro e outros materiais.

A primeira ocorrência foi registrada na noite de quarta, por volta das 21 horas, durante patrulhamento preventivo na rua Darcílio Monteiro, no Jardim Saúde. A equipe da GCM percebeu que um indivíduo que estava saindo de uma residência mudou bruscamente de direção ao perceber a aproximação da viatura. Ele tentou retornar ao imóvel, o que motivou a abordagem.

Durante a busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. Questionado sobre seus documentos, o homem informou que estavam dentro da casa e autorizou a equipe a acompanhá-lo até lá. Já no quintal, segundo o registro da ocorrência, ele demonstrou nervosismo e confessou que havia drogas no interior do imóvel. O próprio abordado conduziu os agentes até a residência, onde foram encontradas grandes quantidades de substâncias que aparentavam ser cocaína e crack.

Durante a varredura, os guardas também localizaram materiais utilizados para preparo, fracionamento e embalagem dos entorpecentes, entre eles uma máquina automática de envasamento e produção, três balanças e grande quantidade de embalagens plásticas do tipo eppendorf. Um tonel enterrado no quintal também foi encontrado contendo outras substâncias análogas a drogas.

Ao todo, foram apreendidos 4,6 quilos de entorpecentes, cinco aparelhos celulares e R$ 250 em dinheiro. O local passou por perícia e, após os procedimentos, o Instituto de Criminalística constatou a natureza ilícita das substâncias. O homem foi conduzido à Delegacia Central e permaneceu preso à disposição da Justiça por tráfico de drogas.

Já na quinta-feira, outra equipe da GCM realizava patrulhamento preventivo e ostensivo na rua Um, no bairro Miguel Badra, quando entrou em uma viela e visualizou cinco indivíduos em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, todos fugiram.

Os agentes realizaram uma varredura e encontraram diversas sacolas contendo substâncias aparentando ser entorpecentes, além de dinheiro que seria proveniente da atividade ilícita. O material foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no Boa Vista, e permaneceu apreendido para as providências da autoridade.

Na segunda ocorrência, foram apreendidos 443 gramas de maconha, 131 de crack, 180 de cocaína, 68 de substância identificada no registro como K9 e 1,9 quilo de lança-perfume, totalizando 2,76 quilos.

O secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, enalteceu o patrulhamento preventivo realizado diariamente pela GCM e a atuação estratégica das equipes no combate ao tráfico de drogas. “Essas ocorrências mostram a eficiência das nossas equipes na retirada de entorpecentes e equipamentos utilizados pelos criminosos. Vamos continuar trabalhando de forma firme e integrada para garantir mais segurança e tranquilidade à população de Suzano”, afirmou.

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