Homem é preso com espingarda, munições e mais de R$ 1 mil em Suzano

Um homem, de 46 anos, foi preso na madrugada desta quinta-feira (30) por porte ilegal de arma de fogo, na Rua Nicassio da Silva Basatos, Parque Buenos Aires, em Suzano. Segundo a Polícia Militar, ele portava uma espingarda calibre .36 sem numeração, munições e mais de R$ 1 mil.

Por volta das 02h20, os agentes decidiram abordar o ocupante de um veículo que estava estacionado na área. Ao realizarem a busca no interior do automóvel, os policiais encontraram a quantia de R$ 1.008,00, uma espingarda calibre .36 e 26 munições intactas. Dessas, 12 delas do mesmo calibre da espingarda, outras 14 eram de calibre .38 e ainda havia 4 cartuchos deflagrados.

O suspeito disse que a arma e as munições eram para sua segurança. A ocorrência foi apresentada no distrito policial central de Suzano, onde o infrator foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de uso permitido e foi liberado após pagar fiança no valor de R$ 2.000,00.