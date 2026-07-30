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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Operção Relampago

Operação conjunta da GCM e PM Rodoviária combate extorsão de motoristas em Itaquá

Ação ocorreu nas proximidades da praça de pedágio após denúncias

30 julho 2026 - 15h10Por de Itaquá
Ação ocorreu nas proximidades da praça de pedágio após denúnciasAção ocorreu nas proximidades da praça de pedágio após denúncias - (Foto: Aline Sabino/Itaquá)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, realizou nesta quinta-feira (30) uma operação relâmpago para combater a atuação de ambulantes que estariam coagindo e constrangendo motoristas nas proximidades da praça de pedágio do município. A ação teve como objetivo coibir práticas que envolviam a abordagem irregular de veículos e a suposta danificação de peças automotivas para forçar os condutores a adquirir outras peças por valores elevados.

Durante a operação, os agentes vistoriaram veículos que estavam às margens da rodovia e realizaram um cerco conjunto com a Polícia Militar Rodoviária na via de acesso entre São Paulo e a região do pedágio de Itaquaquecetuba. Paralelamente, equipes da GCM fizeram o bloqueio pelo acesso no sentido bairro, ampliando o cerco e dificultando a fuga dos envolvidos.

Segundo informações levantadas durante a ação, os ambulantes abordavam os motoristas e danificavam componentes dos veículos. Na sequência, ofereciam peças para substituição por preços elevados. Há ainda relatos de que peças danificadas eram posteriormente reparadas e comercializadas novamente como peças paralelas.

O secretário de Segurança Pública, Anderson Caldeira, destacou que a atuação integrada busca proteger os motoristas e impedir que práticas de coação sejam utilizadas para obter vantagem financeira. "Estamos atuando de forma preventiva e integrada para garantir a segurança de quem passa por Itaquá. Não vamos permitir que motoristas sejam coagidos ou constrangidos a comprar produtos ou serviços mediante qualquer tipo de ameaça ou prática irregular. A GCM está atenta".

Alguns envolvidos conseguiram fugir durante a operação. Outros foram abordados, orientados e qualificados pelos agentes para os procedimentos cabíveis. A ação resultou na apreensão de um veículo, que foi autuado e removido ao pátio municipal.

"Nossa orientação é clara, ninguém pode ser intimidado ou constrangido enquanto circula pela nossa cidade. A integração entre a GCM e as demais forças de segurança fortalece o combate a práticas criminosas e aumenta a proteção da população. A corporação também atua de forma preventiva para coibir assaltos e outras práticas criminosas nas vias do município", afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

A população pode contribuir por meio de denúncias pelos telefones 153, (11) 4753-1108/1421/1274 e (11) 4642-4659. A identidade do denunciante será preservada.

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